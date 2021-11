Atletica, Ita Capri ed Oscar Barlettta ricordati a suon di successi - Terzo Binario News

Con 320 atleti in gara fra campo e pista, non ci poteva essere modo migliore per ricordare Ira Capri ed Oscar Barletta. Al Moretti-Della Marta di Civitavecchia si è disputata la decima edizione dedicata alla fondista mentre la settima in ricordo del coach civitavecchiese.

La Tirreno Atletica ha avuto un riscontro di numeri notevole: l’impianto di San Gordiano è stato invaso da atleti dalla categoria 2016 fino ai Master. In tutto 320 atleti e 24 società.

La vittoria dei mille metri del Barletta, è andata a Federico Ubaldi che, in volata, ha chiuso in 2’32”60; argento per l’eterno amico e rivale di tante gare Federico Orlando in 2’38”58 e bronzo per il loro “discepolo” Riccardo Vanzetti in 2’42”90. Il settore giovanile classe 2006, ha visto l’affermazione di Leonardo Dolci in 2’51”75 sull’atleta dell’Atl90 Tarquinia Luca Pandolfi e terza piazza ancora biancazzurra con Fabio Massimo Baliva in 3’01”16. Sui 200m assoluti, Filippo Masoni poco distante dal personale vince in 22”96 e trascina il compagno di squadra Riccardo Vanzetti ad argento e record in 23”25; bronzo per l’allievo Mateusz Balwas della Millepiedi di Ladispoli. Tra i cadetti sui 200m vittoria dell’atleta di casa Matteo Bonamano in 25”51.

Nel trofeo Ira Capri esulta Isabella Papa concludendo la gara in 3’06”69, seguita dalle rivali Chiara Fucelli dell’Acsi Italia in 3’19”94 e dalla compagna di squadra Silvia Nasso in 3’22”95. Podio tutto civitavecchiese per il trofeo giovanile con al comando Sara Pontani in 3’02”67 su Myriam Tofi al record personale in 3’03”08 e Asia Bernardini in 3’17”; tra le ragazze 2008 il Trofeo passa nelle mani dell’Atl90 Tarquinia con Carlotta Parrucci sulle atlete civitavecchiesi Beatrice Pelliccione e Linda Graziosi. Tra le Ragazze classe 2008 ha vinto Vittoria Bozzatto del Millepiedi di Ladispoli. Premiazioni con il delegato allo sport del Comune di Civitavecchia Matteo Iacomelli e il tedoforo olimpico di Roma ‘60 Giancarlo Peris.

Entusiasta il presidente civitavecchiese Claudio Ubaldi: «Una giornata dalle emozioni una dietro l’altra. Dal campo di atletica gremito, al battesimo del fuoco per i nuovi arrivati oltre alla ricerca della “gara perfetta” dei ragazzi più esperti. I Master a fare da supporto agonistico con il loro entusiasmo. Gare coinvolgenti e risultati di rilievo, dai più piccoli ai più grandi, con numeri importanti che rendono l’idea di un’atletica viva e in rapida evoluzione. Una gioia per gli occhi vedere l’impianto frequentato da così tanti atleti».