Porrello sull'Assproha Civitavecchia: "Odg alla Pisana ma il Pincio presenti il progetto tecnico" - Terzo Binario News

“L’Assproha per decenni è stata una delle più valide associazioni del nostro territorio, sempre vicina ai bisogni dei più deboli con costanza, dedizione, amore e tanta professionalità.

La storica associazione cittadina a giugno 2019 però ha visto il crollo di parte del solaio del centro Arcobaleno e da quel giorno sono ospitati presso una sede provvisoria in piazzale d’Onofrio, messa a disposizione dall’Ater di Civitavecchia.

Per consentire all’associazione di tornare nella propria casa, e riprendere così quel cammino virtuoso di assistenza ai più deboli che per decenni li ha contraddistinti, ho presentato in consiglio regionale un ordine del giorno per la concessione di un finanziamento straordinario per la ristrutturazione della storica sede sita presso il parco Yuri Spigarelli.

Spero che l’ordine del giorno venga approvato al più presto e che il Comune di Civitavecchia possa celermente predisporre il progetto tecnico necessario per l’attivazione dei fondi regionali messi a disposizione”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.