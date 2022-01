Benedizione di Capodanno del vescovo Ruzza dalla Capitaneria di Civitavecchia - Terzo Binario News

Per il secondo anno consecutivo, S.E.R. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, accolto dal Comandante della Capitaneria di porto di Civitavecchia, C.V. (CP) Filippo Marini ha impartito via radio, dalla sala operativa della Guardia Costiera, la benedizione a tutti gli equipaggi delle navi presenti in porto e rada, agli operatori portuali, dei servizi tecnico nautici, dei servizi di mobilità e di interesse generale.

Parole sentite e particolarmente apprezzate, che testimoniano la sensibilità e la vicinanza di Mons. Ruzza a coloro che, in questo giorno di festa, lontani dagli affetti dei loro cari, assicurano un servizio indispensabile per garantire il regolare funzionamento del nostro porto.