Porrello e M5s Civitavecchia: "Enel faccia concorsi di idee sulle rinnovabili" - Terzo Binario News

“Apprendiamo dalla stampa la nota con la quale Enel annuncia la conclusione del concorso di idee per la nuova centrale a gas.

Siamo contenti che Enel decida di procedere a concorsi di idee e di coinvolgere le università locali ma l’azienda elettrica dimentica un piccolo dettaglio.

La Regione Lazio ha legiferato nei giorni scorsi all’unanimità un nettissimo NO alla produzione di energia da fonti fossili sull’intero territorio regionale, fra cui ovviamente anche Civitavecchia.

Enel farebbe meglio ad investire in concorsi di idee esclusivamente su energie rinnovabili e relativo indotto, accantonando definitivamente l’idea di una nuova centrale a gas a Civitavecchia e non cercando di scavalcare il volere del territorio.

La società civile e la politica locale e regionale si sono dimostrati compatti e non hanno alcuna intenzione di fare passi indietro sul tema”.

Lo dichiarano il gruppo consiliare M5S di Civitavecchia ed Vice Presidente del Consiglio Regionale Devid Porrello