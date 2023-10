Ponte di Ognissanti, flop per il turismo: nel Lazio niente pienone negli alberghi • Terzo Binario News

Per ora è solo un segnale contingente dovuto ad una serie di fattori concomitanti. Niente di strutturale precisano gli addetti del settore. Ma per il comparto turistico del Lazio arriva la prima lieve frenata dopo la super ripresa dell’ultimo periodo che ha portato alberghi e ristoranti, soprattutto a Roma, a registrare il pienone

Per il ponte di Ognissanti, fa sapere Daniele Brocchi di Assoturismo Confesercenti, si stima un calo di prenotazioni del 20 per cento. il che tradotto vuol dire che saranno occupate 8 camere d’albergo su dieci. Le cause sono il fatto che il primo novembre cade in mezzo alla settimana e non tutti sono riusciti a prendere dei giorni di riposo.

Ma a pesare anche il tempo incerto. Una frenata lieve che arriva dopo un periodo nel segno della ripresa, dovuta anche ai grandi eventi: Ryder Cup e la festa del cinema, che sono stati gli ultimi in ordine temporale

Fonte, RaiNews24