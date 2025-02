Poliziotti accerchiati da 20 stranieri durante un controllo al Quarticciolo, arrestati in tre • Terzo Binario News

Una Volante della Questura intercetta, in via Palmiro Togliatti, una Toyota Aygo che, alla vista della polizia, imbocca il senso di marcia opposto per eludere un eventuale controllo.

La sua fuga incontra, però un’immediata battuta d’arresto grazie all’intervento di un altro equipaggio fatto convergere sul posto e il cittadino straniero che era alla guida del veicolo viene fermato in via Ostuni per un controllo.

Passano pochi istanti e circa 20 soggetti, tutti di origine extracomunitaria, accerchiano gli equipaggi, riuscendo a far guadagnare la fuga all’uomo che era stato inizialmente sottoposto a controllo.

Sono bastati trenta minuti agli agenti della Questura per dare spunto ad un controllo strutturato, che ha visto 10 Volanti ed un contingente della Forza pubblica far scattare un nuovo blitz a via Ostuni.

Il bilancio, dopo appena 10 minuti dall’inizio dell’operazione, è stato di 19 fermati, tra cui il soggetto poco prima datosi alla fuga.

Tutti di origine extracomunitaria, sono stati accompagnati all’ufficio immigrazione, dove sono in corso gli approfondimenti di rito per valutarne una eventuale espulsione dal territorio nazionale.

Per i tre arrestati è stato contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Per un quarto soggetto, invece, è scattata la denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere.

La risposta data dalla Polizia di Stato rappresenta ancora una declinazione di quella fermezza e determinazione al controllo di un territorio che non può e non deve cedere ad un humus criminoso e criminogeno che, anche ieri sera, sebbene invano, ha tentato di opporsi alle istituzioni.

Si precisa che le evidenze informative ed investigative descritte attengono alla fase processuale delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza passata in giudicato.