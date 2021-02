Policlinico di Tor Vergata: inaugurato nuovo acceleratore lineare multienergia in Radioterapia - Terzo Binario News

Un nuovo acceleratore lineare multienergia in Radioterapia’ e’ stato inaugurato questa mattina al Policlinico di Tor Vergata alla presenza dell’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Si tratta di un macchinario essenziale nelle cure dei tumori ed e’ stato realizzato grazie al finanziamento della Regione. Il valore complessivo della fornitura è di quasi 7 milioni di euro con una gara regionale di soli 5 mesi e meno di due mesi per il montaggio. “La regione Lazio ha fatto il più grande investimento pubblico mai fatto in questa regione nel rinnovare il parco tecnologico per gli acceleratori lineari, le tac e le risonanze magnetiche.

In tutto al policlinico di Tor Vergata verranno installati tre acceleratori lineari multienergia di ultima generazione, Elekta Versa HD, che permettono l’esecuzione dei più moderni trattamenti radianti, come la radioterapia ad intensità modulata volumetrica (VMAT), la radioterapia stereotassica e la surface guided radiotherapy. Queste apparecchiature per radioterapia, tra le più performanti presenti sul mercato, saranno utilizzate per erogare trattamenti di altissima precisione e complessità attraverso cui e’ possibile somministrare alte dosi di radiazioni in sedi anatomiche poste in stretta prossimità di tessuti sani, preservando quest’ultimi.

Questa mattina e’ inoltre stato presentato il risultato del piano di riqualificazione energetica del policlinico Tor Vergata realizzata in partnership pubblico-privato con CPL CONCORDIA e con l’ATI che comprende il Consorzio INTEGRA e la società Natuna – del valore di circa 8,5 milioni di euro. Obiettivo di questo intervento, svolto nell’ambito delle attività del contratto di multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici bandito dalla centrale acquisti della Regione Lazio e’, infatti, la riduzione di circa un terzo dei consumi di energia primaria (energia elettrica e gas naturale) da raggiungersi entro la metà del 2021, obiettivo ampiamente raggiunto.