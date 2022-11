Podismo, domenica la 28esima Maratonina Città di Montalto • Terzo Binario News

Tutti al nastro di partenza domenica 13 novembre alla 28° Maratonina Città di Montalto. Grandi e piccoli prenderanno parte a una delle manifestazioni sportive più sentite dalla cittadinanza, organizzata dalla Polisportiva Montalto in collaborazione con Fondazione Vulci e con il patrocinio del Comune.

Una gara podistica competitiva inserita nel calendario Corrintuscia 2022 che ogni anno coinvolge numerosi atleti.

Sono 11 i chilometri del percorso che abbraccia Montalto capoluogo e Montalto Marina. L’appuntamento è alle ore 8 in via Garibaldi (sotto le mura del centro storico) per poi posizionarsi alle ore 10 ai nastri di partenza e prendere parte alla gara podistica.

Sempre alle ore 10 al via anche la camminata aperta a tutti. Prima, però, alle ore 9, allo start si troveranno le categorie giovanili e alle ore 9:57 gli atleti hanbike con il progetto “MigliorAbile”. A tutti i partecipanti l’organizzazione offrirà la medaglia e il pacco ristoro con prodotti confezionati.