"Pochi spazi nelle palestre di Ladispoli", un cittadino scrive a Grando • Terzo Binario News

Lettera di un genitore che si rivolge al sindaco Grando sulla gestione delle palestre cittadine di Ladispoli.

“Egregio Signor Sindaco Alessandro Grando,

l’obiettivo di questa lettera è richiamare l’attenzione su un problema urgente riguardante la gestione e l’assegnazione delle palestre comunali, che sta causando disagi alle associazioni sportive e alle famiglie coinvolte.

LO SPORT A LADISPOLI: UN SUCCESSO DA VALORIZZARE

Prima di tutto, vorrei riconoscere l’ottimo lavoro che questa Amministrazione ha fatto negli ultimi anni per promuovere lo sport a Ladispoli. La pratica del basket, è indubbio sia cresciuta notevolmente, raggiungendo risultati importanti e rendendo le nostre squadre un esempio anche al di fuori dei confini locali. Ǫuesto è stato possibile grazie al vostro impegno e al sostegno che avete sempre garantito alle realtà sportive del territorio.

IL PROBLEMA: MANCANZA DI SPAZI ADEGUATI

Tuttavia, nonostante i progressi, esiste un problema che sta mettendo a rischio la crescita di queste discipline. Le associazioni sportive si trovano a fare i conti con una carenza di spazi adeguati agli allenamenti. Le ore settimanali di utilizzo delle palestre sono insufficienti per permettere un allenamento efficace e costante.

Inoltre, non tutte le palestre comunali sono idonee per questo sport: alcune strutture non rispettano le dimensioni regolamentari o mancano delle attrezzature necessarie per garantire allenamenti di qualità.

È fondamentale, dunque, che nella fase di assegnazione del monte ore l’amministrazione consideri non solo la graduatoria e le esigenze delle associazioni, ma anche le caratteristiche specifiche delle palestre. Solo così si potrà garantire a tutti i ragazzi e le ragazze un ambiente adeguato in cui crescere e migliorarsi.

UN APPELLO: AGIRE PER IL BENE COMUNE

Chiediamo che l’Amministrazione comunale continui sulla strada del dialogo e intervenga per trovare una soluzione che permetta a tutti gli sportivi di Ladispoli di avere accesso a strutture adeguate. Il basket e il minibasket, in particolare, meritano di essere sostenuti con attenzione, data la loro crescente importanza all’interno del nostro territorio.

UN INVITO PERSONALE AL SINDACO

Signor Sindaco, lei è stato uno sportivo. Ǫuesto le dà una sensibilità particolare riguardo alle esigenze dei giovani atleti. Comprende quanto sia cruciale per i ragazzi avere strutture adeguate, allenatori preparati e opportunità di crescita per tutti. La sua esperienza e il suo impegno possono fare la differenza, garantendo a tutti i nostri ragazzi di continuare a sognare, crescere e praticare sport nel miglior modo possibile.

Siamo fiduciosi che, grazie alla vostra attenzione e alle vostre decisioni, riusciremo a superare insieme questo ostacolo, rafforzando ulteriormente la tradizione sportiva di Ladispoli. L’augurio è che questa lettera sia un punto di partenza per un dialogo costruttivo, volto a trovare soluzioni rapide ed efficaci per il bene delle famiglie e delle associazioni sportive locali.

Con viva speranza,

Mario Grimaudo

Un genitore e cittadino di Ladispoli