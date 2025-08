Più risorse per le Politiche Sociali, minori, anziani, manutenzioni scolastiche, Polizia Locale, Urbanistica e Cultura: Cerveteri approva gli equilibri di bilancio • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Molte risorse provenienti da finanziamenti sovracomunali”. L’Assessore al Bilancio Alessandro Gazzella: “Finanziati servizi fondamentali per la nostra città, tante risorse per il sociale, scuole e cultura”

“Più fondi per le Politiche Sociali, per i minori e per gli anziani, per le telecamere di video-sorveglianza, per la manutenzione degli immobili comunali, per la manutenzione degli edifici scolastici, per la Polizia Locale, per la tutela degli animali e un importante variazione per la 62esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che come ogni anno, a fine agosto, chiuderà la stagione degli eventi estivi di Cerveteri”. A renderlo noto è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine del Consiglio comunale di mercoledì 30 luglio durante il quale è stato votato e reso immediatamente esecutivo l’Assestamento generale di Bilancio e la salvaguardia degli Equilibri per l’esercizio 2025.

“L’approvazione dell’assestamento generale di bilancio e della salvaguardia degli equilibri rappresenta un passaggio politico e amministrativo di grande rilevanza per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è un atto che testimonia, ancora una volta, come la nostra Amministrazione sia capace di coniugare rigore contabile e attenzione ai bisogni concreti dei cittadini”.

“Abbiamo approvato un bilancio che tiene insieme due principi per noi fondamentali: conti in ordine e vicinanza alle persone. Le risorse sono state distribuite con cura, frutto di un lavoro di squadra tra Assessorato al Bilancio, Giunta e Uffici comunali, che ringrazio per l’impegno e la serietà con cui è stato affrontato questo passaggio – ha aggiunto il Sindaco – abbiamo scelto di rafforzare le politiche sociali, con risorse significative per i minori, per gli anziani, per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Abbiamo destinato fondi alla manutenzione delle scuole e degli immobili comunali, perché riteniamo che la qualità degli spazi pubblici sia parte integrante della qualità della vita. Abbiamo investito sulla Polizia Locale, sulla videosorveglianza, sulla tutela degli animali, e sulla cultura, perché crediamo in un modello di città che sia sicura, inclusiva, viva e partecipata”.

“Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la capacità del nostro Ente di attrarre risorse sovracomunali – spiega ancora la Gubetti – Le risorse regionali, ministeriali e della Città Metropolitana che siamo riusciti a intercettare grazie alla progettazione e alla partecipazione ai bandi rappresentano un moltiplicatore fondamentale per la nostra azione amministrativa. È la conferma che, quando si lavora con serietà, visione e programmazione, i risultati arrivano. In un momento storico non semplice per gli enti locali, essere in grado di approvare un bilancio solido, che guarda al futuro e che mette al centro i bisogni delle persone, è un risultato politico importante. Continuiamo su questa strada, con responsabilità, ascolto e determinazione, per costruire ogni giorno una Cerveteri più giusta, più attenta e più vicina a tutti”.

Ad illustrare l’atto in Aula, Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Cerveteri, che ha elencato dettagliatamente tutte le variazioni e gli stanziamenti previsti.

“Si tratta di tante variazioni, sia di grande che di piccola entità, maturate dopo una minuziosa ricognizione che ho effettuato insieme agli Uffici e ai colleghi Assessori, proprio per poterci permettere di investire al meglio ogni singola risorsa presente all’interno del Bilancio dell’Ente – ha dichiarato Gazzella – nel dettaglio, abbiamo rimpinguato, come previsto dalla normativa, di 50mila euro il fondo di riserva, istituito un capitolo di 10mila euro per consentire all’Ente di sostenere le spese notarili necessarie all’acquisizione a patrimonio comunale di beni confiscati alla criminalità assegnatigli, istituito un altro capitolo di spesa ancora per avviare una campagna di chippatura degli animali d’affezione, iniziativa anch’essa finanziata da Enti sovracomunali, stanziato 61mila euro per le spese legali del costituendo Consorzio dei Servizi Sociali,100mila euro per le rette di ricovero di minori e anziani, 26mila euro a sostegno di famiglie con minori, una serie di fondi per le attività della Polizia Locale e dell’Ufficio Urbanistica, 53mila euro per la manutenzione degli edifici scolastici comunali, 100mila euro per il camminamento di via Suor Adalberta Landenberg, 20mila euro per la segnaletica stradale, 30mila euro per l’acquisto di nuove telecamere di videosorveglianza e la manutenzione dei relativi hardware e infine, 100mila euro per attività culturali ed in particolar modo per la realizzazione della 62esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”.

“Una manovra corposa e importante – conclude Gazzella – il primo assestamento da quando ho preso il ruolo di Assessore al Bilancio all’interno dell’Amministrazione comunale attuale. Ci tengo pertanto a ringraziare tutto il personale degli uffici che mi ha affiancato in questi mesi ed ha contribuito, palesandomi le varie esigenze della struttura, alla preparazione del documento approvato. Un ringraziamento particolare, lo rivolgo al Dirigente Emiliano Magnosi, alla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Lilia Paoletti e a tutto il personale del Servizio Economico-Finanziario per il costante lavoro e supporto”.