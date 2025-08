Preso a bastonate sulla Litoranea per presunte corna, la Polizia accusa 4 uomini di tentato omicidio • Terzo Binario News

La vittima un 42enne rumeno, i fermati sono connazionali e colleghi di lavoro

Nella giornata di sabato 26 luglio 2025, alle ore 18 circa, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Tarquinia impiegato in servizio di controllo del territorio, interveniva in Strada Litoranea, Km. 10.600, ove era stata segnalata la presenza di un uomo in terra aggredito da diverse persone armate di bastoni di legno.

Giunti sul posto, gli agenti assistevano la persona aggredita riversa al suolo, con una vistosa ferita sanguinante alla testa; lo stesso, un cittadino rumeno quarantaduenne, veniva soccorso da personale sanitario che, attesa la gravità delle lesioni, richiedeva l’intervento dell’elisoccorso per il successivo trasporto d’urgenza in ospedale.

Prontamente, gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato di Tarquinia e della Squadra Mobile di Viterbo, si adoperavano per identificare gli autori del brutale pestaggio e ricostruirne le cause.

Le indagini, svolte nell’immediatezza dei fatti, consentivano di operare una ricostruzione dell’accaduto: scesi da un furgone, quattro uomini, connazionali e colleghi di lavoro della vittima, immuni da pregiudizi di polizia, la inseguivano a piedi e, una volta raggiunta, la colpivano ripetutamente e violentemente con bastoni in legno alla testa ed in varie parti del corpo, facendole perdere i sensi.

Alla base dell’aggressione vi sarebbero stati motivi di gelosia, nutriti da un componente del gruppo nei confronti dell’aggredito, reo di averne infastidito la moglie.

Alla luce del quadro indiziario emerso, i quattro uomini identificati venivano sottoposti al fermo di indiziato di delitto in ordine al reato di tentato omicidio aggravato in concorso ed il P.M. presso il Tribunale di Civitavecchia disponeva che i medesimi fossero associati presso la Casa Circondariale più vicina, in attesa dell’udienza di convalida che verrà celebrata davanti al G.I.P.