Pitbull aggredisce i proprietari - Terzo Binario News

Per cause in corso di accertamento un pitbull ha aggredito i proprietari. L’episodio è accaduto in una villetta intorno alle 10 di giovedì 10 dicembre in via del Casale di Santa Maria, nella zona periferica della Capitale. Il personale del 118 ha poi effettuato le medicazioni sul posto.

Presenti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Polizia locale del Gruppo VI Torri. Il caso è stato segnalato alla Asl di zona.

Foto di archivio