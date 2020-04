di Claudio Bellumori

Mascherina in volto, vestito di scuro e con una pistola. Un uomo, domenica 19 aprile, ha minacciato la titolare di un forno, ad Anzio. Alle 6,50 – in via di Villa Claudia – ha atteso l’apertura dell’esercizio commerciale. Dopodiché, arma in pugno, ha chiesto il denaro.

Il bandito, ottenuti i 75 euro del fondo cassa, è poi fuggito. La donna non è rimasta ferita. Sul posto la Polizia, che indaga.