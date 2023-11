Pista del ghiaccio e villaggio natalizio a Cerveteri • Terzo Binario News

In corso di svolgimento i lavori di allestimento della pista che sarà operativa in Piazza Aldo Moro

Cerveteri pattina sul ghiaccio. “Stiamo arrivando”, così recita la grafica che sta circolando in questi minuti sul web per pubblicizzare l’ “Ice Park” che avrà luogo in Piazza Aldo Moro.

E la conferma giunge dai lavori di montaggio che da questa mattina si stanno svolgendo proprio sulla piazza principale della città. Oltre alla pista di pattinaggio, ci sarà anche il villaggio di Natale.

Un’attrattiva pronta ad intrattenere cittadini residenti e non soltanto, per tutto il periodo delle feste