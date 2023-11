Visite guidate e aperture straordinarie a Cerveteri per la Festa dell’Olio, il programma completo • Terzo Binario News

Visite guidate e aperture straordinarie a Cerveteri per la Festa dell’Olio, il programma completo

La Soprintendenza ABAP Provincia di Viterbo ed Etruria meridionale, il Comune Cerveteri e la Cooperativa Artemide Guide, in occasione della Festa dell’Olio nuovo in programma in Piazza Santa Maria a Cerveteri nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre, organizzano un week end dedicato alla valorizzazione del Patrimonio culturale:

Sabato 2 dicembre alle ore 11:00 apertura straordinaria e visita guidata alla Tomba Regolini – Galassi presso la Necropoli del Sorbo; appuntamento alle ore 10:45 presso il parcheggio del Granarone – 00052 Cerveteri (RM). È richiesta la prenotazione, la partecipazione è gratuita.

Domenica 3 dicembre alle ore 10:00 e alle ore 11:00 apertura straordinaria e visita guidata alla Tomba delle Cinque Sedie presso la Necropoli della Banditaccia; appuntamento al parcheggio del Campo della Fiera (Via della Necropoli – 00052 Cerveteri, RM);

È richiesta la prenotazione, la partecipazione è gratuita.

Mostra “Il Patrimonio ritrovato a Cerveteri” dalle ore 15:00 alle 18:00: racconteremo le storie del Patrimonio ritrovato attraverso la mostra archeologica allestita presso le Case Grifoni, nel centro storico medievale di Cerveteri. L’esposizione raccoglie oggetti trafugati dai clandestini nel secolo scorso e, attraverso le vie del mercato nero delle opere d’arte, giunti nelle collezioni private e musei di tutto il mondo. Grazie all’opera dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale, a quella del Ministero della Cultura e all’Avvocatura dello Stato questi reperti sono finalmente tornati nei luoghi di appartenenza, contribuendo a ricostruire importanti frammenti della storia locale.