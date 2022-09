Piscicoltura, Cacciapuoti: "Sbagliato dare per scontato che inquini Civitavecchia" • Terzo Binario News

“La Lega è da sempre a favore dello sviluppo e dell’occupazione ma ancor prima deve conoscere dettagliatamente cosa si vuole fare nei territori dove governa.

Questo discorso vale per tutti i progetti compreso quello della pescicultura.

Un progetto affrontato in fretta e furia, padre di tutti i mali, nefasto, inquinante, capace di distruggere l’ambiente marino nel raggio di centinaia di chilometri. Le gabbie a mare distruggono il nostro mare, applicando una sorta di desertificazione marina.

Ma le cose stanno effettivamente così? Rinunciare a qualsiasi investimento è sempre sbagliato. Il lavoro e l’occupazione sono la stella polare della Lega.

Sulla pescicultura troppe chiacchiere strumentali, senza aver contezza di come sia il progetto e quali ricadute economiche avrebbe portato su tutto l’indotto. I pescatori che scioperano giustamente per il caro carburante sono stai coinvolti interfacciandosi con questo progetto? Cosa pensano??? Hai visto mai che non ne sappiano nulla….

Alla luce di tutto ciò sarà mia cura conoscere e informarmi ulteriormente nel dettaglio di cosa stiamo parlando, verificando anche ruoli e competenze dei vari organi Istituzionali coinvolti e condividerlo con il partito. Non è un’intervista o un articolo di giornale che possono decidere le sorti di un progetto così importante.

La politica per quanto di sua competenza torni ad avere il primato delle decisioni, lasciando le chiacchiere da bar al bar”.

Raffaele Cacciapuoti Capogruppo Lega Civitavecchia