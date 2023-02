“Pillole di psicologia”, a Tarquinia si parla di adolescenza e psicoterapia famigliare • Terzo Binario News

Il ciclo di conferenze informative gratuite “Pillole di psicologia” prosegue il 4 febbraio con il secondo incontro dedicato alla “malattia” dell’adolescenza e qual è l’approccio della psicoterapia famigliare.

A parlarne, alle 17,30, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia, la psicoterapeuta e promotrice dell’iniziativa Claudia Rossetti e la pediatra di libera scelta Alessandra Tisei.

“L’adolescenza rappresenta una fase della vita sempre più complessa, dove trovano espressione i cambiamenti legati allo sviluppo fisico e alla trasformazione della personalità dei ragazzi, il tutto in relazione alle situazioni che i ragazzi vivono in famiglia e fuori di casa: dal mondo della scuola alle relazioni sociali con i coetanei, dai mezzi d’informazione ai social network sempre più presenti – sottolinea la psicoterapeuta Rossetti -. L’incontro è quindi pensato sia per trattare i temi principali da considerare nel lavoro con gli adolescenti e capire i loro eventuali segnali di disagio, sia per far conoscere quali sono gli strumenti educativi e formativi a disposizione che può mettere a disposizione la psicoterapia famigliare per vivere al meglio questa fase bellissima ma allo stesso tempo non facile dell’esistenza”.

“Pillole di psicologia” è organizzato con l’associazione PerformA, con il contributo economico del Comune di Tarquinia e il patrocinio della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas).