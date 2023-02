Combustibili fossili, incontro dibattito su Civitavecchia e Piombino • Terzo Binario News

“CIVITAVECCHIA e PIOMBINO nella gabbia dei combustibili fossili”. Racconti, progetti e prospettive sul futuro dei territori se ne parla sabato 4 febbraio, dalle ore 16, presso lo spazio Think Tank, in via Annovazzi, 5, Civitavecchia.

Centrali a carbone tornate a funzionare a pieno regime e pericolosi rigassificatori autorizzati nonostante la ferma opposizione della cittadinanza. E ancora, progetti alternativi in grado di creare tantissimi posti di lavoro inspiegabilmente ignorati dai governi. Civitavecchia e Piombino. Due cittadine fiaccate dalla presenza di siti inquinati giganteschi. Due realtà simili e collegate tra loro da politiche nazionali che da diversi decenni tendono a considerarle sacrificabili sull’altare dell’interesse nazionale. Per dire basta a queste politiche energetiche costose, obsolete e dannose, per conoscere, per conoscersi… Civitavecchia e Piombino, due realtà a confronto!

Modera: Elisa Castellucci, giornalista agenzia DiRE.

Intervengono: Alessandro Dervishi, comitato La Piazza – Piombino; Luigi Danzi, Rete nazionale No Rigass, No GNL; Simona Ricotti, Forum Ambientalista; Filippo Taglieri, associazione ReCommon; Giada Luciano, Fridays for Future Civitavecchia; Riccardo Petrarolo, Comitato No al Fossile.