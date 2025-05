Pietro Grasso lunedì alla Melone di Ladispoli • Terzo Binario News

Lunedì 19 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00, l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 ospiterà un evento di straordinario rilievo civico ed educativo: “Scintille di Futuro”, una mattinata interamente dedicata alla promozione della cultura della legalità e alla lotta contro le mafie, con la partecipazione speciale del già Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, oggi presidente della Fondazione Scintille di futuro.

Il convegno si aprirà con la lettura del libro “Paolo Borsellino parla ai ragazzi” e offrirà agli studenti un’importante occasione per riflettere, emozionarsi e confrontarsi direttamente con una delle figure più autorevoli dell’antimafia italiana. L’incontro sarà arricchito da momenti musicali, canti, la proiezione del cortometraggio “Noi siamo capaci” e una vivace sessione di question time con gli studenti.

PROGRAMMA DELL’EVENTO:

Ore 9.45: Accoglienza degli ospiti e welcome coffee nell’atrio dell’Istituto

Ore 10.10: Saluto di benvenuto del dott. Alessio Bruno Bedini

Ore 10.15: Intervento della Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Mancaniello

Ore 10.20: Proiezione del cortometraggio “Noi siamo capaci” a cura degli alunni della 5ªB con la direzione della ins. Sara Parrocini

Ore 10.30: Presentazione dei lavori degli studenti a cura del prof. Alessio Giannone

Ore 10.35: Dibattito e domande degli studenti con l’ospite Pietro Grasso

Ore 11.50: Esibizione musicale sul brano “Cento passi” dei Modena City Ramblers, direzione artistica prof.ssa Maria Paola Turchetta

Ore 12.00: Conclusione dei lavori

Un evento fortemente voluto dalla comunità scolastica per accendere nei più giovani il senso della giustizia, del coraggio civile e dell’impegno quotidiano contro ogni forma di criminalità organizzata. “Un grande incontro – come sottolinea la Dirigente prof.ssa Antonella Mancaniello – per creare una nuova generazione di guerrieri contro le mafie”.

L’iniziativa si avvale del supporto della Protezione Civile di Ladispoli.

Per ulteriori informazioni: www.icladispoli1.edu.it