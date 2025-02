Pierini: "Posizionate 15 fototrappole a Ladispoli" • Terzo Binario News

“L’abbandono dei rifiuti è un’offesa all’ambiente, al decoro urbano e a tutti quei cittadini che ogni giorno si impegnano per garantire che la raccolta differenziata diventi una risorsa preziosa”. Con queste parole l’assessore all’Igiene urbana, Marco Pierini, ha annunciato l’attivazione di 15 fototrappole sul territorio di Ladispoli, posizionate in punti strategici della città per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

“L’obiettivo – ha spiegato Pierini – è quello di combattere il degrado urbano e individuare gli incivili che scaricano rifiuti di ogni tipo in mezzo alla strada. Oltre a sanzionare i colpevoli, intendiamo anche prevenire il verificarsi di questi comportamenti incivili. Le fototrappole, infatti, sono equipaggiate con sensori di movimento che attivano la fotocamera o la videocamera non appena una persona o un veicolo entra nel loro campo visivo. Ogni scatto o registrazione viene archiviato automaticamente e successivamente analizzato dalla Polizia locale, che può così identificare i responsabili e raccogliere prove utili per l’emissione di sanzioni”.

“Un altro aspetto importante – ha concluso Pierini – è il sistema di rotazione delle fototrappole: questi dispositivi saranno spostati periodicamente per evitare che i trasgressori possano comprendere dove si trovano, aumentando così l’efficacia del controllo e della prevenzione. Vogliamo rendere Ladispoli una città più pulita e rispettosa dell’ambiente, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di rispettare le regole di corretta gestione dei rifiuti. Con l’utilizzo delle fototrappole ci auguriamo di poter garantire una maggiore sicurezza, ordine e pulizia, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini”.