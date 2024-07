Piendibene: "Turismo, Csp, Enel ed ex Italcementi le priorità di Civitavecchia" • Terzo Binario News

Il turismo croceristico e di prossimità al centro delle linee programmatiche stilate dal sindaco Marco Piendibene ieri in consiglio comunale.

Tanti i temi toccati dal primo cittadino su quelli che saranno gli indirizzi dei prossimi cinque anni ma è stato dedicato un focus specifico sui flussi di coloro che scendono dalle navi rimanendo in città solo poche ore e di chi invece viene più stabilmente e più frequentemente.

«Il settore del terziario – ha detto il sindaco – deve essere implementato, soprattutto in funzione dell’uscita dal carbone. La connotazione industriale di Civitavecchia è un elemento da cambiare, per farla spostare sul turismo di prossimità, più stabile nel tempo, e quello croceristico, che invece è di passaggio. Il Forte Michelangelo rappresenta uno stupendo spazio complementare. Più in generale, la prima tappa per il rilancio del piano degli arenili parte dalla barriera soffolta. Di questa se ne curò moltissimo l’ex vicesindaco Manuel Magliani e andremo in continuità con questo lavoro».

Legato a doppio filo a questa questione c’è il discorso sul porto e l’ospitalità turistica. «Serve un’accoglienza multilingue per i turisti stranieri, bus navetta e spostamenti efficienti. Molo Vespucci ha messo a bando tre tratti da sottobordo verso largo della Pace, la stazione e l’aeroporto di Fiumicino. In questo senso, un intervento sullo slargo di porta Tarquinia è necessario».

Nei circa 50 minuti di esposizione, Piendibene ha parlato di vari aspetti, tra cui il «termalismo, che deve partire a prescindere che si tratti di pubblico o privato». Altro tema caldo, il futuro di Csp «dove chi è dentro la partecipata e lavora bene deve essere premiato. Basta malcostume e se necessario salteranno le teste. Lì si offrono servizi ai cittadini e va capito se li apprezzino. Per questo arriverà un indice soddisfazione da verificare, al fine di rendere la raccolta dei rifiuti più economica, senza biodigestore ovviamente». Su palazzo del Pincio e bilancio: «Va ripensata l’organizzazione degli uffici anche attraverso la digitalizzazione mentre i conti sono abbastanza in ordine. Riconosciamo il buon lavoro svolto dal Settore Finanziario ma i problemi arriveranno dopo il 2025 alla scadenza della convenzione con Enel che non garantirà più il pagamento Imu ovvero 6 milioni di euro». Poi Piendibene ha accennato all’ex Italcementi, dove forse andrà l’autoparco, la Frasca «che va riqualificata e posto fine allo spettacolo indegno attuale». Infine una rivisitazione della movida, da dividere in zone per famiglie e giovani.

In apertura dei lavori, Piendibene ha voluto dedicare un ricordo ad Antonio Parisi, scomparso sabato scorso. «Antonio era malato ma è rimasto lucido fino al giorno prima della morte, quando l’ho visto io. Era un gigante , dal carattere spigoloso certo ma ha insegnato a generazioni di civitavecchiesi tenacia e determinazione. La città ha perso un punto di riferimento dentro e fuori della vasca. L’assise poi discuterà dell’intitolazione della piscina di via Maratona». Dopo il minuto di silenzio, sono intervenuti Grossi e Grasso. Il primo ha detto: «Trovo l’intitolazione un gesto importante». L’altro ha aggiunto, in qualità di capo dell’opposizione, di essere d’accordo.