Antonio De Falchi: svelata la targa nel parco riqualificato • Terzo Binario News

La presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli ha partecipato alla cerimonia di scoprimento della nuova targa dedicata ad Antonio De Falchi nel parco di Torre Maura, nel Municipio VI. L’area verde, intitolata al tifoso romanista ucciso 35 anni fa all’esterno dello stadio San Siro a Milano, è stata riqualificata e messa in sicurezza.

“E’ stata una bella emozione, un momento significativo per tanti. Antonio era un giovane che insieme ai suoi amici era andato a vedere la Roma a Milano. La sua unica colpa fu quella di essere un romanista, per questo fu aggredito fino alla morte. La famiglia ha lottato con grande dignità ricevendo tanto affetto dalla tifoseria giallorossa, ma nessun riconoscimento dalle istituzioni. E oggi, dopo 35 anni, questa amministrazione ha deciso di non voltarsi più dall’altra parte e ha voluto dedicargli un parco per sottolineare l’importanza dello sport come aggregazione e per ricordare l’impegno contro ogni forma di violenza”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Attraverso la storia di Antonio lanciamo un messaggio chiaro a tutti i giovani: il calcio e lo sport devono essere sinonimo di vita e non di odio. Dobbiamo promuovere questi valori, perchè tragedie come quella di Antonio non si ripetano mai più. Con l’apposizione di questa targa commemorativa e con questo parco riqualificato, creiamo un luogo di memoria e riflessione, affinchè i giovani possano crescere con la consapevolezza che il rispetto e l’amore per il prossimo sono alla base di tutto. Ringrazio anche il Municipio VI e il consigliere Flavio Mancini che si è speso in prima persona presentando una mozione lo scorso giugno. Un grazie particolare va alla sorella di Antonio, Anna, e a tutta la sua famiglia, per la determinazione nel mantenere vivo il suo ricordo”, conclude Celli.