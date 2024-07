Piendibene da Salvini per i 35 milioni della riqualificazione di Fiumaretta e Italcementi • Terzo Binario News

“Voglio informarvi di un importante opportunità che va concretizzandosi per la nostra città: la finalizzazione dell’iter per l’erogazione dei 35 milioni di euro destinati al progetto di acquisizione di Fiumaretta da parte di AdSP e la conseguente acquisizione dell’area ex Italcementi da parte del Comune di Civitavecchia è ormai imminente.

Non avevo dato informazione finora perché avrei preferito attendere che i fondi fossero effettivamente nelle casse comunali prima di dare questa notizia, ma dato che è stata divulgata dal gabinetto del Ministro, ritengo giusto aggiornarvi.

Il 13 luglio scorso, ho incontrato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per discutere di questo fondamentale progetto. All’incontro erano presenti anche Donato Liguori, direttore generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità al MIT, e Pino Musolino, presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale.

Desidero ringraziare tutti i partecipanti all’incontro per la collaborazione e l’impegno dimostrati. Questo progetto rappresenta un passo strategico e cruciale non solo per il potenziamento del nostro porto e il miglioramento delle interconnessioni con il territorio, ma anche per lo sviluppo dell’intera regione Lazio.

Resto fiduciosi che questi fondi contribuiranno a migliorare significativamente le infrastrutture e la qualità della vita nella nostra amata città”.

il sindaco Marco Piendibene