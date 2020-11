Picchiata e minacciata dal compagno: arrestato 43enne di Fonte Nuova - Terzo Binario News

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Monterotondo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 43enne di Fonte Nuova per maltrattamenti in famiglia nei confronti della 44enne compagna convivente. È stata proprio quest’ultima che ha chiamato il 112 richiedendo aiuto perché era stata aggredita, percossa e minacciata con un coltello dal compagno.

Al loro arrivo presso l’abitazione, i militari trovavano l’uomo ancora con il coltello in mano. Alla scena hanno anche assistito i figli minori della coppia di 6, 8 e 12 anni. La donna, è stata portata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Monterotondo, dove le sono state diagnosticate contusioni alla coscia destra e alle dita della mano destra con prognosi di 5 giorni.

Inoltre, a seguito di perquisizione, il 43enne veniva trovato in possesso di una busta in cellophane trasparente contenente 20 grammi di marijuana e veniva, quindi, segnalato alla Prefettura di Roma ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Tivoli, l’uomo è stato condotto presso l’abitazione dei genitori agli arresti domiciliari.