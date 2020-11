Irriducibili fuori dalla sede storica di via Amulio: occupazione abusiva del locale Inail - Terzo Binario News

Posta sotto sequestro e sgomberata la sede degli Irrudicibili. Agenti del commissariato San Giovanni e della Digos sono in via Amulio 47 al Tuscolano.

I locali sono di proprietà dell’Inail ma occupati da decenni dal gruppo capeggiato da Fabrizio Piscitelli, e già nel settembre scorso la sindaca di Roma Virginia Raggi ha richiesto lo sgombero.

Il tweet di Virginia Raggi: “Roma ringrazia forze ordine per sequestro sede degli ex Irriducibili in via Amulio: occupavano locali proprietà dell’Inail. Da tempo chiesto sgombero e ora locali sono stati liberati! A Roma non c’è spazio per violenze e prepotenze. Avanti #ATestaAlta per ripristinare legalità”.