Picchiano, rubano scooter a 37enne e scappano: fermati dalla Polizia Locale - Terzo Binario News

All’alba di questa mattina, una pattuglia del I Gruppo “Prati”, in servizio di controllo nell’area circostante il Mercato dei Fiori in via Trionfale, ha fermato due uomini a bordo di un ciclomotore oggetto di furto. Pochi minuti prima il mezzo era stato sottratto a Piazzale Clodio ad un cittadino di 37 anni, lasciato a terra con il volto tumefatto, dopo essere stato aggredito e derubato.

Erano da poco passate le 4 quando gli agenti hanno notato i due procedere a velocità sostenuta e senza casco a bordo di un Honda Sh: subito fermati, gli operanti hanno avviato una serie di accertamenti risalendo al proprietario del ciclomotore, che si trovava in ospedale dopo essere stato aggredito e rapinato del proprio veicolo.

La pattuglia, avvisata immediatamente la stazione dei Carabinieri che aveva in carico la denuncia del cittadino, ha accompagnato i responsabili presso gli uffici, dove sono in corso ulteriori accertamenti sui due ragazzi di nazionalità belga, di circa 20 anni.