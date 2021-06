Picchia la compagna in strada: polacco 30enne arrestato a Santa Marinella - Terzo Binario News

Un cittadino polacco di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato – ieri pomeriggio – dai Carabinieri della Stazione di Santa Marinella con le accuse di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono stati chiamati ad intervenire lungo la S.S. Aurelia, dove era stata segnalata una violenta lite tra un uomo e una donna: giunti sul posto, i Carabinieri hanno notato la coppia mentre stava ancora discutendo animatamente e il 30enne, alla loro vista, invece di tornare alla calma ha pensato bene di scagliarsi anche contro di loro, tentando di colpirli con calci e pugni.

Il cittadino polacco è stato ammanettato e portato in caserma, la sua compagna, invece, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia dove le sono state diagnosticate lesioni per 10 giorni. Lievi lesioni refertate anche ai Carabinieri.

Al termine degli accertamenti, il 30enne è stato arrestato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.