"Piano Antenne Territoriale Partecipato", giovedì assemblea pubblica al Granarone a Cerveteri • Terzo Binario News

Inizio dell’incontro, alle ore 18:00. Presente l’amministrazione comunale e numerosi esperti del settore elettromagnetico

“Ridurre il rischio di esposizione alle fonti di inquinamento elettromagnetico e applicare un controllo di tutela per la salute di tutti i cittadini. Partendo da questi due principi abbiamo elaborato il piano Antenne per il nostro territorio e siamo pronti a presentarlo ai comitati e ai cittadini per avviare la fase di condivisione che porterà alla approvazione del Piano Antenne Territoriale Partecipato. Giovedì 19 ottobre, alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone, alla presenza dei tecnici che hanno elaborato il piano ed esperti in materia, si terrà l’incontro pubblico al quale la cittadinanza tutta è invitata a partecipare”. Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

Prenderanno parte all’incontro, oltre al Sindaco Gubetti, anche gli Assessori Francesca Appetiti, che detiene la delega alla Sanità e alla Salute, e Riccardo Ferri, Assessore all’Urbanistica. Previsti gli interventi di Giuseppe Teodoro, Ecoland, Debora Cuini, Medico Isde, Riccardo Ricci di Praeet e Enrico Del Vescovo di Italia Nostra.

“Giungiamo a questo incontro dopo un lungo e accurato lavoro, che ha visto la partecipazione dei tecnici del nostro Comune, ed in particolar modo il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni, gli Assessori e i rappresentanti dei Comitati – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’obiettivo è quello di tutelare il territorio e la salute dei cittadini garantendo comunque la copertura di un servizio divenuto ormai essenziale. Durante l’incontro presenteremo i risultati relativi al monitoraggio degli impianti già presenti sul nostro territorio con la mappatura delle stazioni radio esistenti e la progettazione dei siti preferenziali per lo sviluppo delle infrastrutture di telefonia mobile. Cittadini, associazioni, comitati di zona e chiunque sia interessato all’argomento, è invitato a partecipare”