Pessima ricezione tv sul Litorale, Pascucci scrive alle emittenti - Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini che hanno lamentato la cattiva ricezione del segnale televisivo all’interno delle loro abitazioni, ha scritto una lettera ufficiale alle principali emittenti televisive nazionali, RAI, MEDIASET e LA7, e al Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo di attivarsi per il potenziamento del segnale e la risoluzione delle problematiche sollevate dagli utenti del Comune di Cerveteri.

“Spesso, sebbene non sia una competenza diretta delle Amministrazioni comunali, in qualità di Sindaco di Cerveteri ricevo numerosissime segnalazioni da parte dei cittadini circa l’assenza di segnale e i disturbi che ogni sera riscontrano alla ricezione del segnale tv – ha detto Alessio Pascucci – molte delle proteste provengono dai residenti delle zone di campagna di Cerveteri, in particolar modo di quelli delle zone delle Due Casette e del Sasso, e dalla Frazione di Marina di Cerveteri, che rappresenta il territorio con il maggior afflusso di villeggianti specialmente nei periodi estivi e nei giorni di festa. Ci è sembrato doveroso porre il problema all’attenzione delle autorità competenti e alle emittenti nazionali, chiedendo loro di intervenire e garantire ai cittadini di Cerveteri di ricevere un segnale adeguato alla visione della TV. Già nelle scorse estati avevamo avuto dei sopralluoghi in zona, ma oggi il problema persiste. Auspichiamo si possa giungere ad una soluzione definitiva e risolutiva per i nostri cittadini”.

Il Sindaco di Cerveteri ricorda alla cittadinanza inoltre che il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un servizio gratuito di assistenza gratuita ai cittadini denominato HELP Interferenze. Per avere informazioni e assistenza è sufficiente visitare il sito www.helpinterferenze.it o chiamare il numero verde 800.126.126.