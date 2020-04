Pesca Sportiva, la Tidei e Cavallari: "Riprendere l'attività con la Fase 2" - Terzo Binario News

“Nella Regione Lazio è bene cominciare ad ipotizzare da subito la ripresa della pesca sportiva e ricreativa nella imminente Fase 2, proprio come ha già chiesto anche la Liguria.

Bisogna consentire agli oltre 80mila pescatori sportivi della nostra Regione di riprendere immediatamente la loro attività.

Dietro a questa pratica ci sono negozi specializzati, servizi, posti di lavoro, oltre allo sport.

Si tratta, peraltro, di un’attività che si svolge in solitaria, consentendo di rispettare le misure di contrasto al Covid-19 in quanto praticata in maniera distanziata di alcuni metri tra i pescatori ed evitando così qualunque assembramento”.

Lo dichiarano, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei e il capogruppo in Consiglio Enrico Cavallari (Italia Viva).

“La pesca, sia in mare che nelle acque interne, coinvolge una filiera dal notevole indotto economico che è importante far ripartire a beneficio anche del rilancio del turismo – aggiungono – La peculiarità di poter riprendere in sicurezza è anche un incentivo in più, quanto mai essenziale, davanti ai benefici che l’attività arreca alla salute fisica e psicologica di chi la pratica”.