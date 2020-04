Cerveteri, Menasci: "Petizione popolare contro il 5G" - Terzo Binario News

La precauzione non è mai troppa. Bene, il sindaco nei suoi video del 22 e del 23 aprile 2020, ha parlato a riguardo del 5g, bravo ci fa piacere sapere che nn da retta ai complottisti, che nn caccia le streghe, che non ascolta le meteore della politica cervetrana….fa meno piacere scoprire che ha respinto una mozione contro il 5g, come al solito dimostra una scarsa qualità democratica per i confronti con chi la pensa diversamente da lei, fa ancora meno piacere sentire che prende in giro un comitato riguardo i tagli degl’alberi… approfitto per salutare questo fantastico comitato.

Ora, Sindaco Pascucci, vorremmo capire cosa c’entra tutto questo, con l’applicazione di quanto previsto dall’articolo della costituzione italiana citato nel precedente articolo, dove le abbiamo chiesto un ordinanza di carattere precauzionale su questi impianti di comunicazione, che nemmeno l’ispra unica autorità competente, vi si è ancora espressa, cosicché nn ci siano per chi amministra sufficienti certezze per darne autorizzazioni sul territorio.

Ci teniamo a sottolineare che nn stiamo facendo un predicozzo come ha detto nel video del 23 aprile, ma le stiamo facendo azione di collaborazione civica e di alto profilo democratico, forse dovrebbe migliorare i suoi temperamenti verso chi lei, vede nero.

Pertanto ci vediamo costretti a iniziare una petizione popolare di raccolta firme in via telematica indirizzata a lei e all’Ispra, di cui segue il link https://www.change.org/p/al-sindaco-pascucci-alessio-cerveteri-no-5g-a-cerveteri?recruiter=59419808&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition&recruited_by_id=dd8c6e80-e63d-0130-f897-0022196d7dd0&utm_content=starter_fb_share_content_it-it%3Av7

Il Delegato Lega Salvini premier, ai territori di Sasso, pian de la Carlotta e due casette Menasci Roberto