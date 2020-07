Pesca miracolosa a Ladispoli, tonno gigante catturato vicino al ‘Sun Village’ - Terzo Binario News

L’imponente pesce è stato tirato a riva al rimessaggio vicino allo stabilimento balneare

Tonno quasi da record pescato questa mattina nel mare di Ladispoli. L’imponente pesce, di circa un metro e mezzo di lunghezza e del peso di quasi 50 chili, è stato catturato da due pescatori del luogo.

Il tonno è stato tirato a riva al rimessaggio vicino al ‘Sun Village’ della città tirrenica e ha attirato l’attenzione, nonostante fosse molto presto, di alcuni curiosi che hanno anche immortalato, come da foto in questo servizio, il momento in cui l’animale è stato sollevato fuori dall’acqua. Come dire, se non proprio nella duplicazione dei pesci, si può sempre sperare nella loro dilatazione.