Perdita "storica" in viale Mediterraneo a Ladispoli: la denuncia di un cittadino • Terzo Binario News

Perdita perenne in viale Mediterraneo denunciata da un cittadino.

“In zona Cerreto e più precisamente in viale Mediterraneo all’altezza del civico 72 e in via Mosca altezza civico 4 ci sono due grosse perdite d’acqua provenienti dal sottosuolo.

Noi del vicinato abbiamo avanzato diverse richieste di intervento e ulteriori solleciti.

In particolare la situazione di viale Mediterraneo va avanti ormai da mesi. Si è formata una grossa buca dalla quale continua a fuoriuscire acqua creando grossi disagi per le auto in transito senza contare lo spreco di un bene tanto prezioso.

Inoltre nei giardinetti che separano le due corsie, l’impianto di irrigazione guasto continua a far uscire acqua ed ha creato due diverse paludi. Anche qui nessuno interviene”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it