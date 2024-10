Flavia Servizi, avviso per l'assunzione a tempo indeterminato di un impiegato amministrativo • Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che è stato pubblicato un avviso di selezione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una risorsa con profilo di impiegato amministrativo ed orario lavorativo full-time con inquadramento al IV livello Ccnl commercio –terziario.

Randstad Italia S.p.A. si occuperà della raccolta e gestione amministrativa delle candidature.

La domanda di ammissione alla selezione avverrà esclusivamente online, tramite la PIATTAFORMA fornita dalla società Randstad Italia S.p.A. stessa i candidati dovranno accedere al link

https://selezione.pa.randstad.it/dettaglio-offerta.php?record=ab08d6b9db7f7de038e9bae3ab1eb55a&mode=single

compilando in maniera esaustiva tutti i campi previsti e allegando i documenti richiesti.

L’inoltro delle candidature dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/10/2024 (fanno fede l’ora e la data della piattaforma on-line), pena l’esclusione della selezione. L’omesso rispetto del termine perentorio sopra indicato costituisce causa di esclusione anche per fatto non imputabile al candidato. In fase di candidatura, dovranno essere allegati, sotto pena di non ammissione dei candidati alla procedura selettiva, i seguenti documenti:

curriculum vitae da cui risulti il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente avviso;

copia di un documento d’identità in corso di validità; copia o autocertificazione firmata del titolo di studio; ulteriore documentazione che concorre alla valutazione dei titoli.

Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it