Per Natale tanti appuntamenti a Bracciano: tra animazione e tradizioni • Terzo Binario News

Bracciano – Proseguono i tanti eventi a Bracciano per le feste natalizie, un calendario fitto di iniziative per tutti i gusti che animeranno la città. Di seguito ecco gli eventi che accompagneranno fino a Natale.

il 22, 23 e 24 Dicembre “Natale con noi”, in piazza IV Novembre mercatini natalizi e villaggio di Babbo Natale con animazione per bambini organizzato dall’assocommercianti di Bracciano.

Il 23 Dicembre “Sapor di Natale: centro storico in festa”, organizzato da ProLoco, ABC Host 2020 e La Compagnia del Castello, in via Arazzaria mostra dei presepi artigianali, dalle 11 alle 19 allestimento dei mercatini natalizi e dalle ore 16 laboratorio di pittura per bambini a cura dell’associazione La Cerqua Bracciano.

Tutti gli eventi sono patrocinati dal Comune di Bracciano e realizzati con il contributo del Comune di Bracciano, della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio.