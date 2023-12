Lei lo lascia e lui le dà fuoco a casa: accade a Ostia • Terzo Binario News

Via Baffigo, Ostia. Sono le 9 di sera. Un uomo minaccia di dare fuoco al proprio appartamento.

Questa la denuncia fatta da un residente al numero unico per le emergenze.

L’uomo è un 46enne che tentava di incendiare la casa in cui risiedeva con la sua ex compagna. Il gesto sarebbe riconducibile proprio alla separazione dalla donna. Una decisione che lui rifiutava di accettare e per ripicca avrebbe tentato di incendiare l’immobile in dove abitava anche il figlio di lei, un ragazzo di 15 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno trovato il 46enne, straniero, in evidente stato di agitazione e probabilmente sotto l’effetto di alcol, sul pianerottolo davanti a casa, con la porta d’ingresso chiusa.

I pompieri hanno aperto la porta e trovato un principio di incendio, che è stato domato in breve tempo. Non ci sono stati feriti.

Il figlio della donna fortunatamente era già stato allontanato dall’abitazione. Anche la ex compagna del 46enne da tempo aveva lasciato quella casa.

Il responsabile è stato arrestato e portato a Regina Coeli.