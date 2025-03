Per l’otto marzo a Cerveteri mostre artistiche, musica, la presentazione del calendario di Carlo Grechi e al Museo ingresso gratuito per tutte le Donne • Terzo Binario News

Le dichiarazioni dell’Assessore all’Arte e Biblioteche Federica Battafarano e dell’Assessore alla Cultura e Turismo Francesca Cennerilli

“Come ogni anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, come Amministrazione comunale abbiamo organizzato una serie di iniziative artistiche e culturali. Una serie di eventi ed appuntamenti durante i quali riflettere sulla condizione della Donna nel mondo e nella storia, sulle conquiste ottenute ma anche su quanto ancora oggi, nel mondo, ci siano molte donne costrette a dover combattere, mettendo anche a repentaglio la propria vita, per poter godere dei diritti più elementari. Tre giorni di eventi, organizzati con il personale della Biblioteca comunale Nilde Iotti, che ringrazio per il supporto e sostegno che sempre garantiscono alle proposte artistiche e culturali della nostra città e la collaborazione preziosa Fabio Uzzo dell’Associazione culturale InArte e che vede la partecipazione di moltissimi artisti del territorio e di Cerveteri. L’ingresso è gratuito e a tutti, l’invito a partecipare per vivere insieme un momento di grande spessore artistico e musicale”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Assessore all’Arte e alla Biblioteca del Comune di Cerveteri, che nel presentare l’iniziativa “Città di Donne”, in programma in Sala Ruspoli da venerdì 7 a domenica 9 marzo prosegue:

“Consideriamo la Giornata Internazionale della Donna una data importante e densa di significato, in particolar modo nel contesto storico e sociale attuale. Il pensiero, è per tutte le Donne resistenti che ogni giorno si impegnano nella società e soprattutto per tutte quelle Donne vittime di violenza e che vivono negli scenari di guerra. A loro, l’augurio di tornare presto a vedere la luce e la pace, di tornare presto a riaprire le ali e spiccare il volo in una società fatta di diritti, di giustizia e di pace”.

Il primo appuntamento in programma è fissato per venerdì 7 marzo, alle ore 18:30 con il concerto per pianoforte con Veronika Knyazeva e Paolo Giannini. Sarà dunque già possibile ammirare le opere realizzate da tantissimi artisti, alcuni di essi già apprezzati e molto conosciuti nel territorio come Laura Laurini, Anna Sbardella, Carlo Grechi, Attilio Tognacci, Marco Tanfi, Claudio Sole, Giuliano Gentile, Ilaria La Preziosa, Pino Giuffrè, Stefano Bologna, Angelo Petraccone (!!!GAP69), Massimo D’Ambrosio, MariaPia Mancini e Lisistrata Simone.

Sabato 8 marzo sarà il turno di un momento tradizionale di Cerveteri: alle ore 18:00 Carlo Grechi presenterà l’annuale “Calendario della Donna”, un’opera sempre molto attesa e che da tantissimi anni porta bellezza e colore nelle case, negli uffici e nelle attività commerciali della città. A lui, seguiranno le letture di Dario Quarino, Giacomo Rinaldi, Marco Valeri e Altiero Staffa, magistralmente accompagnato al pianoforte dalle composizioni del Maestro Celeste Conte.

Oltre alle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale di Cerveteri, anche il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia ha promosso un appuntamento dedicato a tutte le Donne. Sabato 8 marzo infatti, in tutti i Musei e Parchi statali, per le Donne sarà garantito l’ingresso gratuito. A Cerveteri, in particolar modo, viene organizzata una visita alla mostra “Miti eroici per buccheri di prestigio – L’Olpe di Bruxelles” e alle Tombe principesche di Campo della Fiera. L’appuntamento è alle ore 11:00 presso le biglietterie.

Commenta la Giornata Internazionale della Donna a Cerveteri anche Francesca Cennerilli, Assessora alla Cultura e al Turismo: “Quella dell’8 marzo non è una Festa, è una giornata nella quale riflettere e interrogarci su quanto e cosa possiamo fare noi, come Istituzioni e come cittadini nella nostra società. In occasione della tre giorni di eventi organizzata in Sala Ruspoli, oltre ai tanti artisti, avremo il piacere di presentare alla cittadinanza il Calendario della Donna di Carlo Grechi, un artista stimato nella nostra città e che con la propria sensibilità, ogni anno riesce a regalarci delle belle emozioni. Inoltre, grazie all’iniziativa ‘8 marzo al Museo’, tutte le Donne potranno accedere gratuitamente al Museo Nazionale Cerite, dove sono custoditi i Capolavori di Eufronio e tantissimi altri reperti. Vi aspettiamo a Cerveteri”.