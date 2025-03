Droga ad Acilia, due arresti dei Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno condotto un’importante attività finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nei pressi del “Parco della Madonnetta” dove dopo aver sorpreso un ragazzo con 10 g di hashish, segnalato alla Prefettura di Roma hanno scoperto un uomo in possesso di 30g di hashish e lo hanno arrestato

. Poche ore dopo, altri Carabinieri della medesima Stazione di Acilia hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 950 g di hashish, già suddiviso in dosi pronte per la cessione.