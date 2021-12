Per l'amministrazione di Montalto "non esiste la condizione di potenziale squilibrio del bilancio ipotizzata dalla Ragioneria" - Terzo Binario News

“Il consiglio comunale ha preso atto del mantenimento degli equilibri di bilancio e, di fatto, superato più di un mese di blocco, causato dall’ipotesi di potenziale disequilibrio presentato al sindaco.

“La nota, tra l’altro, ci ha colti tutti di sorpresa – dichiara il sindaco Sergio Caci – considerato che il 30 luglio scorso era già stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e, a distanza di poco meno di due mesi, l’ufficio ragioneria ha segnalato delle criticità finanziarie, nonostante nei mesi di agosto e settembre non ci siano state spese eclatanti o straordinarie.

Come l’amministrazione ha ben specificato con propria delibera di giunta, prima della nota, erano già state intraprese una serie di attività per riscuotere quanto previsto – aggiunge il sindaco -. Ad esempio nuovi accertamenti o prosecuzione dell interlocuzione con i grandi debitori, in particolare con Enel, principale contribuente, che ha spesso bisogno di essere sollecitato. Nonostante ciò, l’ufficio ragioneria ha bloccato ogni possibile impegno, per avere maggiore certezza di tali entrate.

L’amministrazione, come accade ogni anno, è riuscita nell’intento di quanto aveva dichiarato ed oggi, dopo un mese di attività, ha posto fine a tale ricognizione, simulando anche un risultato di amministrazione al 31/12, da cui scaturisce un esito positivo.

Ci scusiamo con i cittadini che in questo ultimo periodo hanno avuto informazioni allarmate, solo da una parte politica e con i fornitori che hanno subito qualche disagio. Si riparte, anche se non ci sarebbe stato il bisogno di fermarsi. Siamo prudenti e, nel rispetto dei cittadini, abbiamo fatto tutto il necessario per chiarire qualsiasi posizione di dubbio”.

l’Amministrazione di Montalto