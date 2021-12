Civitavecchia, Mazzarini (Idv) augura buon lavoro al neo segretario del Pd Piero Alessi - Terzo Binario News

Massimo Mazzarini, segretario di Italia dei Valori di Civitavecchia, fa i complimenti a Piero Alessi per il risultato ottenuto che lo vede nuovo segretario del PD di Civitavecchia, augurandogli buon lavoro per le future battaglie, contestualmente ringrazia Stefano Giannini per l’egregio lavoro svolto negli anni della sua reggenza.

“Siamo forze politiche di sinistra – continua Mazzarini -, insieme al PD siamo pronti a seguire strategie politiche comune.

