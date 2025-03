Per l'8 Marzo Asl Roma 3 e As Roma insieme a Ostia per screening e vaccinazioni gratuiti • Terzo Binario News

In occasione della Giornata Internazionale della Donna ASL Roma 3 e AS Roma tornano di nuovo insieme per promuovere il benessere femminile all’insegna della prevenzione e della solidarietà.

Sabato 8 marzo, presso la Casa della Salute di Ostia dalle ore 9 alle ore 18, saranno offerte dal personale sanitario dell’azienda alcune prestazioni sanitarie alle donne appartenenti alla ASL Roma 3 con accesso diretto senza prenotazione: screening della cervice uterina (fascia di età 25-64 anni) secondo le scadenze previste dal programma, mammografie (fascia di età 50-74 anni), screening del colon retto (fascia di età 50-74 anni) con acquisizione della provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci, test gratuito per l’epatite c, oltre a informazioni sulla gravidanza e l’allattamento. Queste iniziative sono comprese nella quarta edizione di La Cura come Maternage.

Sempre dalle ore 9 e fino alle ore 17.30, all’interno del centro vaccinale della Casa della Salute, medici e infermieri saranno a disposizione per effettuare vaccinazioni anti hpv (gratuita nella fascia di età 11-26 anni e altri aventi diritto per patologie e condizioni e con ticket per gli altri utenti), oltre alle vaccinazioni contro morbillo-parotite-rosolia e varicella, difterite-tetano-pertosse e l’immunizzazione contro herpes zoster agli ultra65enni e altri aventi diritto.

“Ringraziamo l’AS Roma per la consueta disponibilità e ci auguriamo di raccogliere l’entusiasmo e la partecipazione che abitualmente accompagnano iniziative come queste. La prevenzione è lo strumento più efficace che abbiamo per prenderci cura di noi stesse e ogni momento è sempre quello giusto”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

“Trasformare la Festa della Donna in servizio è possibile e lo facciamo anche quest’anno offrendo alla Casa della Salute di Ostia un ampio ventaglio di prestazioni alle donne, sempre nel nome della salute e della prevenzione e in occasione della quarta edizione di La Cura come Maternage”, aggiunge Maria Rita Noviello, Dirigente Responsabile degli Screening Oncologici ASL Roma 3.

“Il personale della nostra azienda offrirà anche la possibilità di effettuare vaccinazioni specifiche all’interno del Centro Vaccinale della struttura di Lungomare Toscanelli. Le vaccinazioni rappresentano l’intervento più sicuro per la prevenzione delle principali malattie infettive, e crediamo sia molto importante inviare questo messaggio anche in occasione della Giornata Internazionale delle Donna”, conclude Patrizia Grammatico, Responsabile U.O.S. Immunoprofilassi ASL Roma 3.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della ASL Roma 3 e sul sito della AS Roma.