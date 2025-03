Civitavecchia capitale della pesca sportiva: il Club Azzurro Senior torna a marzo e novembre 2025 • Terzo Binario News

Civitavecchia si prepara ad accogliere nuovamente il Club Azzurro Senior Canna da Riva 2024, un evento che vedrà protagonisti i migliori atleti della disciplina nelle giornate del 14, 15 e 16 marzo 2025.

Questo appuntamento di prestigio rafforza il legame della città con il mare e le sue tradizioni, consolidandone il ruolo di punto di riferimento nazionale e internazionale per la pesca sportiva, tanto da poter essere definita la “Coverciano” della disciplina”.

Dopo il successo della Nazionale italiana, che ha conquistato il titolo di Campione del Mondo 2024, il Club Azzurro sarà a Civitavecchia per una tre giorni che assume un’importanza strategica per la selezione degli atleti che comporranno il team italiano per le prossime competizioni. Un momento cruciale che premia l’impegno delle associazioni locali e delle istituzioni nel valorizzare questa disciplina e nel garantire il miglior supporto possibile alla Nazionale.

Il delegato alla pesca sportiva Mauro Campidonico ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Civitavecchia si sta affermando sempre più come il centro della pesca sportiva nazionale. Ospitare un appuntamento di questo livello è motivo di grande orgoglio e testimonia la qualità delle nostre acque e della nostra organizzazione. Il ritorno del Club Azzurro a novembre conferma la volontà di rendere la nostra città un punto di riferimento stabile per questa disciplina. Un sentito ringraziamento va alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che sostengono con attenzione iniziative legate al mare e al nostro porto, contribuendo alla riuscita di eventi di alto livello sportivo.”

Anche l’assessore al lavoro Piero Alessi ha evidenziato il valore dell’iniziativa:

“Questo raduno rappresenta un passaggio fondamentale per la selezione del team che difenderà il titolo mondiale. È un onore sapere che la Nazionale azzurra di pesca da riva si riunisce a Civitavecchia per questa fase così importante.”