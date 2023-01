Per il Purple Gospel Choir di Tolfa una domenica entusiasmante ad Allumiere • Terzo Binario News

Giornata entusiasmante con la musica in primo piano quella di ieri ad

Allumiere che ha visto protagonista il Purple Gospel Choir di Tolfa.

Iniziata con la messa alle 10:30 celebrata da Don Roberto nella Chiesa di S.Maria Assunta in cielo, presenziata dalle autorità e con la cospicua partecipazione di tantissimi fedeli.

In chiesa hanno echeggiato le note di brani celebri del gospel come “Oh magnify”, “Order my steps”, “Total Praise” alternati a musiche religiose natalizie in scia alle festività appena trascorse.

La giornata è poi proseguita nella sala del vicino oratorio con prove aperte alle 15:30, alle quali si sono affacciati alcuni curiosi.

“Abbiamo portato la nostra musica e la cultura gospel, speriamo nel migliore dei modi, ai nostri “cugini” allumieraschi con la speranza di vedere molti di loro nella nostra famiglia Purple” ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Maria

Eugenia Grassi al termine della giornata.

Bella esperienza per tutto il coro che ha celebrato, intorno ad un tavolo, questa importante giornata di inizio 2023 insieme anche alle autorità locali.

“La speranza è che possa esserci, a livello territoriale e poi speriamo a più ampio raggio, una collaborazione con le amministrazioni, che porti sempre più gente a conoscenza della purezza e dello splendore della musica gospel- ha continuato la Grassi – noi Purple family ne siamo innamorati e troviamo entusiasmo e gioia nel nostro cantare, un sollievo per le nostre anime”.

Davvero un grande inizio per il gospel coro di Tolfa che promette gia’ tanti appuntamenti per il 2023 chiamando a raccolta chiunque voglia approcciarsi a questo genere e ringraziando ancora l’amministrazione comunale di Allumiere, la Pro Loco ed il parroco Don Roberto per la calda ospitalità.