Per gli allievi della Primaria di Marina di Cerveteri un successo la "Missione parità" • Terzo Binario News

Presso l’aula Magna dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri si è tenuto il tanto atteso incontro con le autrici del libro “Missione parità” promosso dalla Scuola nell’ambito del Progetto “Il Volo”.

La sala, il sei marzo, gremita dagli alunni delle quarte e delle quinte della Scuola Primaria, ha accolto Maria Scoglio (coautrice) e Barbara Oizmud (disegnatrice) con grande energia, passione ed entusiasmo, interloquendo su temi importanti come la Parità di genere, il rispetto della Costituzione, i Diritti civili.

La finalità del Progetto che mirava all’abbattimento di stereotipi e barriere per costruire il seme di una cittadinanza attiva, è stata raggiunta con piena soddisfazione di tutte le parti coinvolte. La riuscita dell’evento porterà a mantenere i contatti con le autrici per futuri incontri e collaborazioni.

Sofia e Leone sono amici e ‘fanno squadra’ a dispetto dalle loro diversità, di sesso in primis, ma anche di carattere: lei energica e determinata, lui pacato e timido, entrambi però innamorati del calcio e proprio su questa passione fondano la loro amicizia. Inizia da qui “Missione parità”, il nuovo libro di Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue edito da Garzanti.

Dopo “Missione democrazia” in cui Sofia e Leone hanno imparato e poi insegnato con il loro esempio i principi cardine della Repubblica italiana, le autrici sono tornate in libreria con questi due personaggi speciali, bambini come gli altri con cui i piccoli lettori possono identificarsi. In questa nuova, magica avventura, i protagonisti dovranno scontrarsi con i pregiudizi e impareranno l’uguaglianza come diritto fondamentale.