Il Castello di Santa Severa diventa "Residenza di Scrittura" con Nadia Terranova • Terzo Binario News

Il 24, 25 e 26 marzo full immersion di parole con l’autrice di “Trema la notte”

di Cristiana Vallarino

Per chi coltiva il sogno di scrivere cosa c’è di meglio di una full immersion di tre giorni in un posto che unisce fascino antico e suggestivo ambiente naturale, ascoltando i consigli di un’autrice di rango? Beh si può fare l’ultimo weekend di marzo al Castello di Santa Severa.

Il 24,25 e 26, infatti, il maniero affacciato sul mare a meno di un’ora da Roma, sarà “Residenza di scrittura” con Nadia Terranova. Doppia la formula proposta: solo lezioni e pasti oppure pacchetto completo con il pernottamento.

Per informazioni e chiarimenti 3334466245

info@thenewland.it. Bene affrettarsi perché i posti sono limitati.

L’iniziativa è a cura dell’associazione “Newland” che, nella locandina, spiega i vari step con cui la scrittrice aiuterà gli allievi. Persone che magari vorrebbero cimentarsi in un romanzo, in un racconto, oppure hanno in testa una storia ma non sanno come metterla su carta o sono alla ricerca di un proprio stile. La Terranova li guiderà partendo dal cuore della storia, per imparare a coltivarla dall’idea al progetto, dall’incipit alla caratterizzazione dei personaggi, dalla stesura alla correzione.



Nadia Terranova, nata a Messina nel 1978, vive a Roma. Nel 2022 ha vinto con “Trema la notte” la XXI edizione del Premio letterario nazionale “Elio Vittorini”.

Ma la sua è una carriera costellata di riconoscimenti: sempre per Einaudi ha scritto i romanzi “Gli anni al contrario” (2015, vincitore di numerosi premi tra cui il Bagutta Opera Prima, il Brancati e l’americano The Bridge Book Award) e “Addio fantasmi” (2018, finalista al Premio Strega, vincitore del premio Subiaco Città del libro, del premio Alassio Centolibri, del premio Nino Martoglio e del premio Mario La Cava).

Ha scritto anche diversi libri per ragazzi, tra cui “Bruno il bambino che imparò a volare” (Orecchio Acerbo 2012), “Casca il mondo” (Mondadori 2016) e “Omero è stato qui” (Bompiani 2019, selezionato nella dozzina del Premio Strega Ragazzi), e un saggio “Un’idea di infanzia” (ItaloSvevo 2019). Ha appena pubblicato, per Guanda, “Il cortile delle sette fate” una favola magica, illustrata da Simona Mulazzani.

E’ tradotta in tutto il mondo e collabora con le pagine culturali della Stampa e Repubblica. Infine cura una rubrica settimanale su Vanity Fair, “Sirene”, in cui racconta storie di donne contemporanee. E’ curatrice di K, la rivista letteraria de “Linkiesta”.

La Terranova è venuta spesso a nord di Roma a presentare i suoi libri. L’estate scorsa, per “Trema la notte” è stata Bracciano, a Santa Severa, a Ladispoli e a Tolfa.