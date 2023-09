"Per chiedere le bollette singole Acea basta chiamare il numero verde" • Terzo Binario News

Un cittadino racconta la sua esperienza positiva con l’azienda idrica romana

“Chi a Ladispoli non ha ricevuto la bolletta dell’acqua da parte di Acea telefoni al numero verde 800 130 331.

Ho avuto la buona sorpresa di venire a conoscenza che pur essendo in condominio, era pronta la bolletta con contabilizzazione come singolo utente.

La brutta novità è che nessuno me lo aveva fatto presente e che addirittura Acea spediva all’indirizzo dove è situato il contatore, che nel mio caso è proprio su un altra via rispetto al civico del condominio e quindi non mi veniva consegnato nulla.

Penso che in molti a Ladispoli si trovino in questa situazione e anch’io ho saputo per caso della questione.

Si crede che ancora si debba aspettare una comunicazione dall’amministratore di condominio invece basta chiamare il numero citato e vedrete si risolve”.

F.F.

