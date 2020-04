Pensioni in pagamento: cerca qui il tuo ufficio postale - Terzo Binario News

Le pensioni del mese di maggio, come riferito da Poste Italiane, sono state accredidate a partire da lunedì 27 aprile per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, carta libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dagli sportelli ATM Postamat della provincia, presenti nella provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista da un calendario che varia a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

Fino a questo momento, sono state evase le pensioni dei cognomi dalla lettera A alla lettera K, per gli uffici postali aperti cinque giorni.

Uffici postali aperti a Civitavecchia

Uffici postali aperti sul Litorale

Uffici postali aperti ai Castelli

Uffici postali aperti a Roma

Uffici postali aperti a Tarquinia, Lido, Montalto, Pescia Romana