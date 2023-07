Ladispoli Attiva: “Flavia Servizi in rosso, persi 480mila euro negli ultimi 5 anni” • Terzo Binario News

Da poche settimane è stato depositato l’ultimo bilancio di Flavia Servizi, la società partecipata del Comune di Ladispoli. Il risultato di gestione evidenzia una preoccupante perdita di 190 mila euro nel 2022.

Da quando Alessandro Grando è diventato sindaco di Ladispoli, questa è la seconda volta che la nostra partecipata chiude con una grave disavanzo, tanto che la perdita complessiva – sommando gli ultimi cinque bilanci – è salita a – € 481.802.

Nel consiglio comunale svolto lo scorso novembre, ci dimostrammo molto preoccupati per la situazione di Flavia Servizi, ma il sindaco ci garantì che la situazione era sotto controllo dispensando un improvvisato ottimismo di facciata.

È dalla scorsa campagna elettorale che noi di Ladispoli Attiva abbiamo messo in evidenza la situazione complicata nella quale versa la nostra azienda partecipata.

Forse andrebbe raccontato ai cittadini quel grido d’allarme con cui la dirigente dell’ufficio società partecipate, già nel lontano 2020, ha cercato di responsabilizzare il Sindaco e l’Amministratore Unico della società rispetto ad una “situazione di grave difficoltà” che richiedeva di “avviare prontamente un processo di risanamento e riassetto”. Naturalmente di tale risanamento e riassetto non si è avuta alcuna traccia, visti i risultati che ne sono conseguiti fino ad oggi.

Crediamo che su questo fronte l’amministrazione a guida Grando – sin dal suo insediamento nel 2017 – abbia fallito su tutta la linea. Si è dimostrata incapace nella scelta del management e nelle possibili strategie di sviluppo per questa azienda.

Non basta cambiare amministratore unico, come si sta facendo in questi giorni, non può ricadere solamente su una persona, la responsabilità di un’intera gestione senza visione e senza futuro.