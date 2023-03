Pd Santa Marinella: "Riaperto il tesseramento" • Terzo Binario News

“Dopo l’apertura anticipata del tesseramento on line 2023, a breve sarà possibile riaprire il tesseramento tradizionale cartaceo.

La chiusura ufficiale del tesseramento 2022 era stata infatti fissata con proroga allo scorso 31 gennaio.

Il nostro Circolo, dopo la chiusura del tesseramento, è stato impegnato nell’organizzazione del Congresso del 16 febbraio e poi delle primarie del 26, che hanno registrato in tutta Italia oltre un milione di elettori: solo nel nostro circolo hanno votato 250 persone oltre agli iscritti.

Il risultato entusiasmante delle primarie ha quindi convinto la nuova Segretaria Elly Schlein ad aprire in anticipo (rispetto al suo insediamento ufficiale) le iscrizioni on line 2023, arrivate nel giro di poche ore ad oltre quattromila, con una tendenza ad aumentare nei prossimi giorni. Un fatto che dimostra chiaramente la volontà dei nuovi iscritti di voler fare parte di un partito che li rappresenti. L’entusiasmo è testimoniato anche dalla positività nei sondaggi, che vedono ora il Partito Democratico in crescita di oltre il 3%.

La nuova Segreteria Nazionale avvierà perciò appena possibile le procedure necessarie alla riapertura anche del tesseramento cartaceo, nel quadro di una grande giornata di mobilitazione nazionale.

A tale scopo il Circolo del Partito Democratico di Santa Marinella – S. Severa, in linea con le indicazioni della Segreteria Nazionale, si sta attivando per organizzare e promuovere la “Festa del tesseramento”, che sarà un’occasione per confrontarci e prepararci ad essere la prima forza democratica e progressista del territorio. Come Circolo, siamo consapevoli di dover scrivere qualcosa di nuovo, ma per farlo servono nuove energie. Perquesto chiediamo al popolo del Pd, a quello delle primarie, a tutte e tutti i simpatizzanti di partecipare a questa nuova storia.

Chi vorrà, potrà prenotare la propria tessera al nostro Circolo, scrivendo a circolopdsantamarinella@gmail.com o chiamando al 3453998596″.

Circolo PD S. MARINELLA – S. SEVERA