Passoscuro, classi in quarantena e "l'inciviltà della gente" - Terzo Binario News

“Qualche giorno fa alla scuola di Passoscuro è stato creato allarmismo per delle classi in quarantena per dei positivi. Da lì molta gente non ha mandato i figli a scuola, chiedendo a tutti di far chiudere e sanificare il plesso”. Questa la segnalazione di una lettrice a Terzo Binario.

“La Asl chiude la scuola e tutti in Dad. Molto perplessa di questo allarmismo. Così continuavo a mandare mia figlia a scuola, erano molto pochi in quei. La Asl da lunedì mette a disposizione dentro l’edificio la postazione per il test molecolare. Solamente il 10% siamo andati a fare i tamponi e tutti quelli che avevano paura non sono andati. Un Ringraziamento va alla Asl alla preside e al sindaco e con molto dispiacere constato l’ignoranza e l’inciviltà della gente”.

